Владельцы домов под упавшим мостом в Генуе получат по 2 тыс. евро за метр

Генуя, Италия, , 18:59 — REGNUM На выплату компенсаций владельцам домов, расположенным пол обрушившейся частью моста Моранди в Генуе, из бюджета будет выделено 72 млн евро, заявил в пятницу, 12 октября, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Эдуардо Рикси, передаёт Genova Post.

Для тех жителей, которые согласятся на получение компенсации и откажутся от прав на имущество сразу, выплаты запланированы на уровне 2025 евро за квадратный метр, сказал Рикси.

Мэр Генуи Марко Буччи, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий трагедии, заявил, что удовлетворен внесенными правительством поправками в текст декрета о помощи пострадавшим. Теперь, по словам Буччи, этот декрет отвечает 99% требований граждан.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии считаются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы продолжают опрос свидетелей и рассматривают возможность предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры.

Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями.

Читайте также: Мэр Генуи: новый мост может быть построен через год