МО Украины: на арсенале под Черниговом из-за ветра усилились взрывы

Чернигов, Украина, , 18:49 — REGNUM На сгоревшем складе боеприпасов под Черниговом взрывы стали более интенсивны, сообщает 12 октября пресс-служба Минобороны Украины.

По утверждению пресс-службы, причиной стали порывы ветра, создающие новые очаги тления.

Напомним, 11 октября начальник Управления по коммуникациям и прессе минобороны Украины полковник Алексей Чернобай заявил журналистам, что пожар ликвидирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на крупнейших складах боеприпасов ВСУ в Черниговской области произошли взрыв и пожар. Из прилегающих районов были эвакуированы более 12 тыс. местных жителей. Пострадавших нет.

По мнению ряда СМИ, причиной пожара могло быть нарушение правил безопасности, желание скрыть хищения боеприпасов или хранение на этом складе документации на ракеты к ЗРК «Бук», одной из которых в 2014 году был сбит малайзийский «Боинг».