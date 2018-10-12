Семьи 11 погибших в ДТП получат помощь из резерва правительства Чувашии

Чебоксары, , 16:40 — REGNUM Из резервного фонда кабинета министров Чувашии 3,2 млн рублей будет направлено на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим в крупном ДТП, которое произошло 11 октября в Чебоксарском районе. Соответствующее решение было принято на заседании Совета при главе республики по стратегическому развитию и проектной деятельности, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре главы региона.

Согласно решению, семья каждого погибшего получит единовременную материальную помощь в размере 250 тыс. рублей, каждый и пострадавших — 50 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. В результате погибли 11 человек, еще шестеро пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). Водитель большегруза задержан.

12 октября в Чувашии объявлено днем траура.

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