Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Сургуте

Сургут, Югра, , 16:31 — REGNUM Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Москвы в Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщается 12 октября на странице аэропорта «Сургут» в Facebook.

Как уточняется, на борту воздушного судна находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа. В аэропорту самолёт ожидала бригада медиков. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь, затем врачи приняли решение о его госпитализации.

Сообщается, что аэропорт Сургута работает в штатном режиме, все авиарейсы выполняются по расписанию.