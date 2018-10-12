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Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Сургуте

Происшествия

Причиной вынужденной посадки стало недомогание пассажира

Сургут, Югра, 12 октября 2018, 16:31 — REGNUM  Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Москвы в Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщается 12 октября на странице аэропорта «Сургут» в Facebook.

Как уточняется, на борту воздушного судна находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа. В аэропорту самолёт ожидала бригада медиков. Пассажиру была оказана первая медицинская помощь, затем врачи приняли решение о его госпитализации.

Сообщается, что аэропорт Сургута работает в штатном режиме, все авиарейсы выполняются по расписанию.

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Авиапроисшествия
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