Расследование страшного ДТП в Чувашии отдали в центральный аппарат СКР

Чебоксары, , 16:26 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту ДТП с 11 погибшими, которое произошло в Чувашии, передано в центральный аппарат СКР. Соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин для наиболее полного и объективного расследования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федерального ведомства.

В максимально короткие сроки будет изъята техническая документация, касающаяся эксплуатации и выхода в рейс транспортных средств. Также будет дана правовая оценка действиям индивидуального предпринимателя, который является владельцем микроавтобуса. В рамках расследования выяснится, почему микроавтобус не прошел предрейсовый техосмотр, не был оборудован тахографом, отсутствовали документы на осуществление рейса, и станут известны причины непрохождения водителем медицинского освидетельствования.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 19:01 мск 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз Mercedes Benz. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту Канаш — Москва. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. Пострадали 20 человек. 11 из них погибли на месте, трое доставлены в реанимационное отделение, состояние еще троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Троих участников аварии отправили долечиваться амбулаторно.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

Второе уголовное дело, которое и передано в центральный аппарат СКР, возбудили «в связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьем владении находятся указанные автотранспортные средства».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил выделить семьям погибших и пострадавшим материальную помощь.

12 октября в Чувашии объявлено днем траура.

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