Во Владимире горел торговый центр

Владимир, , 16:08 — REGNUM Во Владимире произошел пожар в торговом центре «Крейсер». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило примерно в 10:20 12 октября. Пожар был ликвидирован в течение часа.

«Общая площадь пожара 50 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 13 единиц техники, 37 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в марте в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Погибли 60 человек. После этого в российских регионах прошли массовые проверки ТЦ. Так, во Владимирской области проверяющие нашли 2564 нарушения, 83% из которых носили системный характер. В 67 случаях в торговых центрах не было системы противопожарной защиты.

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