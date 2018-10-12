Владимирское УФСИН опровергло информацию о травмах у 20 заключенных

Владимир, , 15:56 — REGNUM Управление ФСИН по Владимирской области опровергла информацию о том, что 20 заключенных Владимирского централа нанесли себе травмы в знак протеста. Такое заявление опубликовано на сайте УФСИН 12 октября. Ранее информация была размещена в интернете.

«Информация не соответствует действительности. Фактов членовредительства со стороны осужденных Тюрьмы-2 УФСИН России по Владимирской области не было. Цель подобных сообщений — дестабилизация обстановки в местах лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правозащитники сообщали о том, что во Владимирском централе осужденные голодают, требуя встречи с представителями Генпрокуратуры. В пресс-службе также опровергали эту информацию. Однако после выяснилось, что частично она соответствует действительности.