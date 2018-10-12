В Тюменской области предотвратили преступление в школе

Тюмень, , 15:42 — REGNUM Полицейские отдела «К» выявили в социальных сетях аккаунты с призывами к насилию в школах. В ходе расследования установлен ученик 11 класса тюменской школы, который намеревался совершить противоправные действия в отношении одноклассников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Юноша направлен в региональный социально-реабилитационный центр «Семья» с целью оказания необходимой психологической помощи.

Отмечается, что в течение 2018 года в 57 регионах страны установлено более 500 несовершеннолетних, проявляющих в социальных сетях интерес к школьному насилию.

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