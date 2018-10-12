В Югре вынужденно сел летевший в Якутск самолет

Сургут, Югра, , 15:21 — REGNUM В аэропорту Сургута вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Якутск, сообщает 12 октября пресс-служба воздушной гавани.

«Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, летевший рейсом N4 211 Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при посадке пассажиру была оказана первая медицинская помощь, по заключению врачей принято решение о его госпитализации.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в московском аэропорту «Шереметьево» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».

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