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В Югре вынужденно сел летевший в Якутск самолет

Происшествия

Из-за плохого самочувствия пассажира

Сургут, Югра, 12 октября 2018, 15:21 — REGNUM  В аэропорту Сургута вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Якутск, сообщает 12 октября пресс-служба воздушной гавани.

«Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, летевший рейсом N4 211 Москва — Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сургута из-за плохого самочувствия пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при посадке пассажиру была оказана первая медицинская помощь, по заключению врачей принято решение о его госпитализации.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в московском аэропорту «Шереметьево» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот».

Читайте подробнее: В Москве вынужденно сел летевший в Ханты-Мансийск Sukhoi Superjet 100

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Авиапроисшествия
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