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В Северной Осетии госпитализированы с отравлением восемь человек

Происшествия

Шестеро пострадавших — дети

Беслан, Северная Осетия, 12 октября 2018, 14:47 — REGNUM  Восемь жителей Северной Осетии попали в больницу с пищевым отравлением. Состояние двоих взрослых и шестерых детей, младшему из которых четыре года, а старшему — 13 лет, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в минздраве региона.

По предварительным данным, отравившиеся проживали в частном доме в городе Беслане. Накануне, 11 октября, они ели макароны с фаршем, купленным в магазине. Ночью их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции, инфекционным гастритом, интоксикационным синдромом.

Взрослые находятся в Правобережной больнице, дети — в республиканской детской клинической больнице. По данным медиков, после проведения необходимого лечения, у пострадавших отмечается улучшение состояния.

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Напомним, в Чечне проводится проверка прокуратуры по факту отравления 13 жителей региона, которые ели курицу, приготовленную на гриле в одном из кафе Грозного. Все они, в том числе двое детей, попали в больницу. Кафе в настоящее время закрыто.

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Массовые пищевые отравления
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