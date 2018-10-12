В Северной Осетии госпитализированы с отравлением восемь человек

Беслан, Северная Осетия, , 14:47 — REGNUM Восемь жителей Северной Осетии попали в больницу с пищевым отравлением. Состояние двоих взрослых и шестерых детей, младшему из которых четыре года, а старшему — 13 лет, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в минздраве региона.

По предварительным данным, отравившиеся проживали в частном доме в городе Беслане. Накануне, 11 октября, они ели макароны с фаршем, купленным в магазине. Ночью их госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции, инфекционным гастритом, интоксикационным синдромом.

Взрослые находятся в Правобережной больнице, дети — в республиканской детской клинической больнице. По данным медиков, после проведения необходимого лечения, у пострадавших отмечается улучшение состояния.

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Напомним, в Чечне проводится проверка прокуратуры по факту отравления 13 жителей региона, которые ели курицу, приготовленную на гриле в одном из кафе Грозного. Все они, в том числе двое детей, попали в больницу. Кафе в настоящее время закрыто.