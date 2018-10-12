Жителя Тувы приговорили к 16 годам за убийство двухлетней девочки

Кызыл, , 14:36 — REGNUM Верховный суд Тувы признал виновным 19-летнего жителя Монгун-Тайгинского района в убийстве двухлетнего ребенка и приговорил его к 16 годам лишения свободы, сообщает 12 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Суд установил, что вечером 26 июля 2017 года осужденный находился с ребенком своей сожительницы, которая в это время была на пастбище.

«Из-за того, что малолетняя девочка не переставая плакала и мешала спать, мужчина… нанес два удара в голову малолетней потерпевшей», — говорится в сообщении.

От полученных травм девочка скончалась на следующий день. При этом мужчина убедил свою сожительницу и свидетелей, что травмы ребенок получил при падении с крыши. Однако во время расследования уголовного дела мужчина признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском крае суд вынес пожизненный приговор за жестокое убийство 25-летнему жителю Лысьвы. Жертвами стали бывшая сожительница и сын в возрасте почти двух лет.

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