В Угличе Ярославской области восстановили Музей городского быта

Ярославль, , 15:27 — REGNUM В Угличе Музей городского быта, поврежденный в результате ДТП, откроют 20 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор городского музея Элина Колотилова.

23 сентября музей пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль «мерседес» врезался в террасу музея и повредил первый зал с экспозициями.

В результате аварии пострадала входная группа здания, а также коллекция стекла и фарфора XVIII—XIX веков. Глава Угличского района дал задание отремонтировать поврежденную стену здания за 10 дней, но рабочие не уложились в отведенные сроки.

«Ремонт заканчивается. И я думаю, что на следующие выходные мы будем принимать туристов. Его хотели сделать за 10 дней, но знаете — как начинается ремонт, все оказывается сложнее, чем предполагалось. Повреждения были огромные, работают все замечательно, так что у нас никаких претензий нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Музея городского быта Элина Колотилова.

По словам директора музея, поврежденную коллекцию стекла и фарфора XVIII—XIX веков восстановить не удалось. Ее будут собирать заново.

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