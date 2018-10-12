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В Угличе Ярославской области восстановили Музей городского быта

Происшествия

Осталась внутренняя отделка

В Угличе Ярославской области восстановили Музей городского быта
Здание музея

Ярославль, 12 октября 2018, 15:27 — REGNUM  В Угличе Музей городского быта, поврежденный в результате ДТП, откроют 20 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор городского музея Элина Колотилова.

23 сентября музей пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль «мерседес» врезался в террасу музея и повредил первый зал с экспозициями.

В результате аварии пострадала входная группа здания, а также коллекция стекла и фарфора XVIII—XIX веков. Глава Угличского района дал задание отремонтировать поврежденную стену здания за 10 дней, но рабочие не уложились в отведенные сроки.

«Ремонт заканчивается. И я думаю, что на следующие выходные мы будем принимать туристов. Его хотели сделать за 10 дней, но знаете как начинается ремонт, все оказывается сложнее, чем предполагалось. Повреждения были огромные, работают все замечательно, так что у нас никаких претензий нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор Музея городского быта Элина Колотилова.

По словам директора музея, поврежденную коллекцию стекла и фарфора XVIII—XIX веков восстановить не удалось. Ее будут собирать заново.

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Дорожно-транспортные происшествия
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