Орловский суд отказал в аресте водителя троллейбуса, убившего трех человек

Орел, , 13:37 — REGNUM Советский районный суд Орла отказал следственным органам в удовлетворении ходатайства об аресте женщины — водителя троллейбуса, под колесами которого 9 октября погибли три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 12 октября.

Постановление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу водителя троллейбуса суд рассмотрел сегодня, 12 октября. Женщина проходит подозреваемой по уголовному делу по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как сообщается, суд отказал в аресте женщины, так как преступление, в котором она подозревается, квалифицируется как средней тяжести. У подозреваемой есть семья, она имеет регистрацию в Орле и постоянно там проживает, к уголовной ответственности, как и к административной (в том числе и за нарушения правил дорожного движения), ранее не привлекалась, также учтены ее положительные характеристики.

Суд принял решение избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета на управление автомобилем и иным транспортным средством. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днем 9 октября на остановке общественного транспорта «Дворец спорта». Троллейбус, подъезжая к остановке, сбил группу людей, которые в этот момент выходили из автобуса. В результате три человека погибли, двое получили травмы. СКР возбудил уголовное дело в отношении водителя троллейбуса и заявил о намерении ходатайствовать об ее аресте. При этом в МУП «ТТП», где работает женщина, сообщили, что за десять лет она не допустила ни одной аварии. Дело возбуждено и в отношении водителя маршрутного автобуса — по данным следствия, он нарушил правила дорожного движения и начал выпускать пассажиров, не припарковавшись к остановке.

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