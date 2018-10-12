В Нижегородской области сел на мель грузовой теплоход

Балахна, Нижегородская область, , 13:41 — REGNUM В Нижегородской области на реке Волге сел на мель грузовой теплоход, перевозивший баржу с четырьмя тоннами гипса, сообщила 12 октября старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 12 октября в девяти километрах от города Балахна. Теплоход принадлежит компании «Окско-Московское пароходство» из Коломны.

«При следовании вверх по Волге сел на мель за красной кромкой судового хода в районе Балахны», — цитирует РИА Новости Иванову.

Она добавила, что севший на мель теплоход не мешает судоходству, водотечности, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сел на мель сухогруз «Нила», судно получило пробоину, вода начала поступать внутрь.

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