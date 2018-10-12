Пятница, 12 Октября 2018 года
14:40:13 МСК

В Нижегородской области сел на мель грузовой теплоход

Происшествия

Севший на мель теплоход не мешает судоходству

Балахна, Нижегородская область, 12 октября 2018, 13:41 — REGNUM  В Нижегородской области на реке Волге сел на мель грузовой теплоход, перевозивший баржу с четырьмя тоннами гипса, сообщила 12 октября старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 12 октября в девяти километрах от города Балахна. Теплоход принадлежит компании «Окско-Московское пароходство» из Коломны.

«При следовании вверх по Волге сел на мель за красной кромкой судового хода в районе Балахны», — цитирует РИА Новости Иванову.

Она добавила, что севший на мель теплоход не мешает судоходству, водотечности, пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму сел на мель сухогруз «Нила», судно получило пробоину, вода начала поступать внутрь.

Читайте подробнее: В Крыму сухогруз под флагом Того получил пробоину и сел на мель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия на воде
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить