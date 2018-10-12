Пятница, 12 Октября 2018 года
12:56:40 МСК

ДТП с участием микроавтобуса в Чувашии: возбуждено второе уголовное дело

Происшествия

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

ДТП с участием микроавтобуса в Чувашии: возбуждено второе уголовное дело
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Чебоксары, 12 октября 2018, 12:19 — REGNUM  В Чувашии следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц») после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и большегруза, в котором погибли 11 человек, сообщает 12 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Напомним, ранее МВД республики возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. В результате погибли 11 человек, еще шестеро пострадали.

Читайте также: Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Чувашии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить