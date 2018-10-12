По факту аварии в Чувашии с 11 погибшими возбуждено еще одно уголовное дело

Чебоксары, , 12:12 — REGNUM Следственный комитет РФ по Чувашии возбудил ещё одно уголовное дело по факту ДТП с 11 погибшими, которое произошло около 19:01 МСК 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»), передаёт ИА REGNUM.

Напомним, в столкновении грузового автомобиля Mercedes Benz и микроавтобуса Fiat Ducato, следовавшего из Канаша в Москву, пострадали 20 человек. 11 из них погибли на месте, девять доставлены в реанимационное отделение, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести. Глава Чувашии Михаил Игнатьев на 12 октября объявил траур в связи с трагедией. Семьям погибших будет выделена финансовая помощь, всех пострадавших обеспечат медпомощью.

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Первое уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), водитель грузовика задержан. Второе уголовное дело возбудили «в связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьем владении находятся указанные автотранспортные средства».

По второму делу проводятся следственные действия, выясняются детали произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.