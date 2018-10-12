На что может рассчитывать экипаж ракеты-носителя «Союз» после аварии?

Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM На что может рассчитывать экипаж ракеты-носителя «Союз», потерпевшего аварию 11 октября, и в каком случае инцидент был бы признан аварийным, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ответил партнёр «Первой Юридическрй сети» Павел Курлат.

«В настоящее время преждевременно делать выводы о том, подпадает ли данное происшествие под действие договора страхования страховой компании «Согласие». Из сообщений СМИ следует, что причина аварии ракеты-носителя установлена только предварительно и окончательные выводы будут сделаны после комиссионного расследования и оформления заключения комиссии. Это и явится основанием для принятия решения страховщиком решения о выплате или отказе в ней», — отметил эксперт.

По словам эксперта, квалификация аварии страховщиком будет зависеть от того, не подпадает ли её причина под определение исключений из страхового покрытия.

«Что касается размера выплаты, то по общему правилу, при полной гибели застрахованного объекта она равняется страховой сумме, за исключением случаев, когда стороны договора страхования предусмотрели особые условия уменьшения суммы страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие отдельных причин. Не думаю, что в данном договоре страхования есть такое условие», — заключил собеседник агентства.

ИА REGNUM напоминает, что 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела аварию при запуске на орбиту космического корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле и не пострадали. По факту аварии корабля возбуждено уголовное дело.