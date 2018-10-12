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Мурманские рыбаки ждут спасения в Баренцевом море

Происшествия

После ЧП на судне остановили двигатель

Мурманские рыбаки ждут спасения в Баренцевом море
Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Мурманск, 12 октября 2018, 11:50 — REGNUM  В Баренцевом море дрейфует рыболовецкий траулер «Тор». Об этом со ссылкой на СКЦ Росморречфлота сообщают «Морвести».

У находящегося на промысле судна при подъёме аварийного трала произошла намотка сетной части трала на винторулевую колонку. Главный двигатель остановлен, судно в дрейфе, западнее о. Колгуев. Из губы Ура к аварийному судну вышел морской буксир «Мурманрыба», ожидается, что он доберется в район аварии к субботе.

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Происшествия на воде
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