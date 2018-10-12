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В национальном музее Казахстана произошло возгорание

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Астана, 12 октября 2018, 11:46 — REGNUM  На цокольном этаже национального музея Казахстана произошло возгорание аккумуляторных батарей, сообщили 12 октября в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел республики.

Сообщение о возгорании поступило в 12:44 (9:44 по московскому времени). Пожар был локализован в 13:05 (10:05 по московскому времени).и ликвидирован в 13:08 (10:08 по московскому времени). Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 12 октября в Усть-Каменогорске произошло возгорание дома-музея «Прекрасное мгновение». По предварительным данным, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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