Мошенничество на 600 млн рублей: в Кабардино-Балкарии арестован глава банка

Нальчик, , 11:33 — REGNUM Мошенничество в особо крупном размере выявлено в одном из банков Кабардино-Балкарии. Похищено почти 600 млн рублей. По подозрению в совершении хищения задержаны и арестованы на два месяца председатель правления банка и другие подозреваемые, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Ведомство не приводит названия банка и его владельца. Однако известно, что задержанный — председатель «Бум-банка» Каншоби Ажахов, пишет ТАСС.

По версии следствия, в 2016 году глава банка и директор одной частной компании разработали схему похищения денег из кредитной организации. Они с помощью фиктивных документов в течение почти трех лет готовили и подавали заявки на получение потребительских кредитов от жителей республики.

Всего было подано 148 таких заявок. Суммы кредитов составляли от 4,7 до 6,8 млн рублей. В итоге злоумышленникам удалось похитить 659,5 млн рублей.

Напомним, 1 июня 2018 года Центробанк России отозвал лицензию у нальчикского «Бум-банка». По данным ведомства, кредитная организация занималась сомнительными операциями. По величине активов «Бум-Банк» занимал 380 место в банковской системе РФ.

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