Под Воронежем неизвестные ограбили дом депутата

Лиски, Воронежская область, , 11:30 — REGNUM В Воронежской области неизвестные напали на дом депутата Воронежской областной думы, исполнительного директора «ЭкоНиваАгро» Александра Рыбенко. Нападение произошло в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщили «Вести-Воронеж», уточнив, что добычей бандитов стала крупная сумма денег.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и список похищенного уточняется. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, совершивших преступление», — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Отметим, что в соответствии с декларацией о доходах, размещенной в открытом доступе на сайте Воронежской областной думы, доход депутата за 2017 год составил 31 млн 372 тыс. 256,19 рублей. В собственности депутата — три жилых дома, площадью 365,5 кв. м, 91,4 кв. м, 72 кв. м, а также три земельных участка.