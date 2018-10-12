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В афганских провинциях Газни и Пактия прогремело несколько взрывов

Происшествия

В результате терактов, организованных движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло девять мирных жителей, среди них есть дети

Кабул, 12 октября 2018, 13:59 — REGNUM  11 октября официальные представители 203-го корпуса армии Афганистана заявили, что на территории провинций Газни (столица провинции — г. Газни) и Пактия (столица провинции — г. Гардез) с использованием самодельных взрывных устройств было организовано несколько терактов.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в результате взрывов, организованных боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибло 9 мирных жителей.

Согласно вышеупомянутому заявлению, детонация самодельного взрывного устройства в уезде Оргун провинции Пактия стала причиной гибели по меньшей мере трех детей.

Официальные представители 203-го корпуса армии Афганистана также сообщили, что в уезде Мокор провинции Газни в результате детонации самодельного взрывного устройства был подорван один автомобиль, что привело к гибели одного гражданского, еще пять мирных жителей получили ранения.

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Зарубежная хроника
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