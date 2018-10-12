Возбуждено дело после массовой драки с убийством в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Органы СКР по Санкт-Петербургу выясняют обстоятельства массовой драки в центре города вечером 11 октября, в результате которой один человек был убит, еще один ранен. Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщали СМИ, участниками конфликта стали выходцы из Таджикистана и Дагестана. В результате один гражданин России был убит, другой ранен и госпитализирован.

Как сообщили 12 октября в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в драке участвовало более десяти человек с обеих сторон, а причиной конфликта названы личные неприязненные отношения. Погибший и пострадавший получили ножевые ранения.

В СКР опровергли сообщения очевидцев о том, что в драке участвовали подростки. «Каких-либо данных, свидетельствующих об участии в драке несовершеннолетних, не имеется», — подчеркнули в петербургском Главке ведомства.

Следователи СКР совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливают обстоятельства происшедшего, а также лиц, совершивших эти преступления. Участников драки разыскивают для привлечения к уголовной ответственности.

Как уточнили в петербургской полиции, массовая драка на бытовой почве произошла 11 октября около 20:00 у дома 35 по улице Восстания. Тело 21-летнего мужчины было обнаружено у дома 20 по улице Радищева.

По данным очевидцев, мужчину, убегавшего от преследователей, догнали и убили.

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