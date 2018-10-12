В Москве вынужденно сел летевший в Ханты-Мансийск Sukhoi Superjet 100

Москва, , 11:07 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», сообщает 12 октября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что вынужденная посадка произошла, по предварительным данным, из-за неисправности одного из датчиков.

По данным издания, авиалайнер выполнял рейс из Москвы в Ханты-Мансийск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский самолёт, совершавший рейс «Улан-Удэ — Якутск», выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Якутск». Предварительными причинами ЧП называются гололёд и изношенность шасси самолёта «Суперджет». За медпомощью после инцидента обратились четыре пассажира.

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