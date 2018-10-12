Украинские войска за сутки 27 раз обстреляли ДНР

Донецк, , 11:06 — REGNUM Украинские военные 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки 11 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел на трех направлениях. Населенные пункты республики обстреливались из минометов различных калибров, крупнокалиберного и иного стрелкового оружия, гранатометов. Под обстрел попали Горловка, Зайцево, шахта им. Изотова, Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк, Александровка, Старомихайловка, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

В общей сложности ВСУ выпустили 342 единицы боеприпасов. В ходе обстрелов было повреждено одно здание в Саханке и одно — в Коминтерново.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 85 единиц боеприпасов.