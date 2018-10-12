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В Екатеринбурге осуждён серийный насильник и убийца

Происшествия

Свердловский облсуд приговорил его к пожизненному заключению

В Екатеринбурге осуждён серийный насильник и убийца
Цитата из х/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США
Осуждённый маньяк

Екатеринбург, 12 октября 2018, 10:10 — REGNUM  Свердловский областной суд вынес приговор уральцу, на счету которого несколько изнасилований и убийств женщин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Гражданину назначено пожизненное лишение свободы. Правда, в силу приговор пока не вступил. Осуждённый имеет десять дней на то, чтобы его обжаловать.

Напомним, от рук маньяка погибли три женщины. В целом же от него пострадали восемь женщин, в том числе две несовершеннолетние.

Примечательно, что преступления он совершал с 2004 по 2017 год. И только в апреле 2017 года его удалось поймать. В Верхней Пышме была убита молодая женщина. В ходе расследования сыщикам удалось выйти на подозреваемого.

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Серийные убийства
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