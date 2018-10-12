В Екатеринбурге осуждён серийный насильник и убийца

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM Свердловский областной суд вынес приговор уральцу, на счету которого несколько изнасилований и убийств женщин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Гражданину назначено пожизненное лишение свободы. Правда, в силу приговор пока не вступил. Осуждённый имеет десять дней на то, чтобы его обжаловать.

Напомним, от рук маньяка погибли три женщины. В целом же от него пострадали восемь женщин, в том числе две несовершеннолетние.

Примечательно, что преступления он совершал с 2004 по 2017 год. И только в апреле 2017 года его удалось поймать. В Верхней Пышме была убита молодая женщина. В ходе расследования сыщикам удалось выйти на подозреваемого.