В Оренбурге раскрыто 50 тайников гражданина Башкирии

Уфа, , 10:42 — REGNUM В Оренбурге арестован житель Башкирии. Его обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотических веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

При задержании у мужчины обнаружили 13 свертков с закрещенным веществом. Он признался полицейским, что приехал в Оренбург из Башкирии с целью сбыть наркотические средства. За полмесяца мужчина успел сбыть 80 свертков.

В отношении гражданина Башкирии возбуждено уголовное дело. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили 50 тайников, оборудованных фигурантом.