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В Оренбурге раскрыто 50 тайников гражданина Башкирии

Происшествия

В областном центре Оренбуржья задержан гражданин Башкирии за покушение на сбыт наркотических средств

Уфа, 12 октября 2018, 10:42 — REGNUM  В Оренбурге арестован житель Башкирии. Его обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотических веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбургской области.

При задержании у мужчины обнаружили 13 свертков с закрещенным веществом. Он признался полицейским, что приехал в Оренбург из Башкирии с целью сбыть наркотические средства. За полмесяца мужчина успел сбыть 80 свертков.

В отношении гражданина Башкирии возбуждено уголовное дело. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители обнаружили 50 тайников, оборудованных фигурантом.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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