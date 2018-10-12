Из музея в Петропавловской крепости украли «Маску льва»

Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Из экспозиции «Музея архитектурной керамики», развернутой в Государевом бастионе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, украли экспонат «Маска льва».

Как сообщили 12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в четверг, 11 октября, специалист по учету музейных экспонатов обратилась в полицию с заявлением о том, что около 16:00 при закрытии выставки она обнаружила отсутствие экспоната. Полицейские осмотрели место происшествия.

«Маска льва» является частью декоративного карниза, выставленного в музее.

«Сумма ущерба устанавливается», — отметили в петербургской полиции. Идет проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который в июне проник в помещения государственного музея-заповедника «Павловск» и похитил оттуда пресс-папье из золоченой бронзы начала XIX века.

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