Снежный шторм идёт на Алтай

Барнаул, , 09:59 — REGNUM Предстоящие выходные дни в Алтайском крае будут ненастными, в связи с этим ГУ МЧС по Алтайскому краю объявило штормовое предупреждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В течение дня 13 октября и ночью 14 октября в регионе ожидается настоящий снежный шторм: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, гололёдные явления. Ветер может усилиться до 15−20 м/с, а местами его порывы могут достигать 25−30 м/с. В отдельных районах ожидается появление временного снежного покрова.

Вместе с тем, в западных районах Алтайского края с 13 по 15 октября сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Напомним, последние недели в регионе установилось тепло, и столбик термометра часто поднимался выше плюс 20 градусов по Цельсию. Однако в начале сентября в отдалённых территориях Республики Алтай уже видели выпавший снег и даже успели налепить снеговиков.

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