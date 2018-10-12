Названа вероятная причина аварии корабля «Союз МС-10» — СМИ

Москва, , 09:55 — REGNUM Причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была вывести на орбиту Земли пилотируемый корабль «Союз МС-10», мог стать сбой, возникший при отделении одного из четырех боковых блоков первой ступени. Об этом со ссылкой на источники, причастные к расследованию инцидента, пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, неотделение блока могло стать следствием либо отказа пирозамка блока, либо механического повреждения крепления, либо сбоя автоматики, не давшей сигнал на его отстрел.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10». К счастью, экипаж корабля остался жив.

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