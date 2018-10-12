Полицейские застрелили агрессивного медведя под Иркутском

Иркутск, , 09:58 — REGNUM Сотрудники полиции застрелили медведя, державшего в страхе жителей поселка Маркова в Иркутской области, сообщает 12 октября пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что накануне в полицию поступили сообщения граждан о том, что принадлежащие им сторожевые собаки погибли от нападения медведя. Аналогичное происшествие ранее было зарегистрировано в другой части поселка.

На место происшествия были направлены экипажи полиции и профессиональные охотники. Около 02:00 ночи животное заметил один из полицейских. Хищник вновь вернулся к жилым домам для того чтобы забрать оставшихся на земле погибших от его лап собак. В результате трех прицельных выстрелов медведь был обезврежен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике были застрелены два медведя, убившие и разорвавшие человека.

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