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В Германии на ходу загорелся скоростной поезд

Происшествия

Пожар привел к сбою движения между Кёльном и Франкфуртом-на-Майне

В Германии на ходу загорелся скоростной поезд
Иллюстрация: Mota.ru
Железная дорога

Монтабаур, Германия, 12 октября 2018, 09:52 — REGNUM  Один из вагонов скоростного междугородного поезда Intercity-Express загорелся во время движения в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, передает телеканал N-TV.

Пожар произошел по невыясненным причинам ранним утром 12 октября в последней секции поезда. Около 500 пассажиров были эвакуированы и доставлены на автобусах до ближайшего города Монтабаур.

Пожар привел к сбою движения транспорта. Был закрыт участок железной дороги между Монтабауром и Зигбургом, отменены или задержаны рейсы между крупными городами Кёльн и Франкфурт-на-Майне. Из-за задымления и работы пожарных перекрыт также участок трассы А3.

Как сообщила немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn, при пожаре никто не пострадал.

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Железнодорожные аварии
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