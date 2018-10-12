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Не менее 40 человек погибли при сходе оползней в Уганде

Происшествия

Число жертв может значительно вырасти

Кампала, 12 октября 2018, 09:36 — REGNUM  В результате схода оползней на востоке Уганды погибли не менее 40 человек, сообщает 12 октября Reuters.

По данным агентства, трагедия произошла в городе у горы Элгон, где оползни спровоцировали продолжительные дожди.

Отмечается, что число жертв может значительно вырасти, поскольку в труднодоступных районах без вести пропали более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате оползня в центральной Колумбии погибли 12 человек.

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Оползни, лавины, сели
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