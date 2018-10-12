Не менее 40 человек погибли при сходе оползней в Уганде

Кампала, , 09:36 — REGNUM В результате схода оползней на востоке Уганды погибли не менее 40 человек, сообщает 12 октября Reuters.

По данным агентства, трагедия произошла в городе у горы Элгон, где оползни спровоцировали продолжительные дожди.

Отмечается, что число жертв может значительно вырасти, поскольку в труднодоступных районах без вести пропали более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате оползня в центральной Колумбии погибли 12 человек.

Читайте также: 12 человек погибли от оползня в центральной Колумбии