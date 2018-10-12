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Ураган «Майкл» привел к разрушениям на базе ВВС США «Тиндалл»

Происшествия

Представители командования военного объекта добавили, что «район никогда не видел такого шторма»

Ураган «Майкл» привел к разрушениям на базе ВВС США «Тиндалл»
Уинслоу Хомер. Ураган. 1885

Вашингтон, 12 октября 2018, 09:26 — REGNUM  Базе ВВС США «Тиндалл» во Флориде требуются обширные восстановительные работы после того, как на территорию штата обрушился ураган «Майкл». Об этом сообщает руководство базы на странице в Facebook.

Отмечается, что инфраструктура базы в настоящее время требует «обширных уборочных и ремонтных работ».

«Нам нужно восстановить основные коммунальные услуги, очистить наши дороги от упавших деревьев и линий электропередач, а также оценить повреждения, нанесенные зданиям», — говорится в сообщении.

Также представители военного объекта добавили, что «район никогда не видел такого шторма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Джорджия в связи с ураганом «Майкл» по распоряжению президента США Дональда Трампа был введен режим ЧП. Жертвами урагана, по данным на 11 октября, стали шесть человек.

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