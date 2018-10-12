Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Чувашии

Чебоксары, , 09:19 — REGNUM Состояние пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 в Чувашии стабильно тяжелое, сообщили 12 октября РИА Новости в чебоксарской больнице.

Отмечается, что в больницу скорой медицинской помощи в Чебоксарах были доставлены шестеро пострадавших, трое — в реанимацию, еще трое — в отделение нейрохирургии.

«Состояние пациентов тяжелое. Двух женщин и мужчину в реанимации пока решено было не оперировать, мы наблюдаем за ними», — сообщили в больнице, добавив, что еще двоим пострадавшим ночью были проведены операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения.

По последним данным, участниками ДТП стали 20 человек. 11 — погибли на месте происшествия от полученных травм.

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