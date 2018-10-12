В Чувашии объявлен траур после страшной аварии с 11 погибшими

Чебоксары, , 09:05 — REGNUM В Чувашии 12 октября объявлен траур в связи трагедией, произошедшей накануне в Чебоксарском районе. Соответствующий указ подписал глава республики Михаил Игнатьев. Совещание с членами кабинета министров республики началось с минуты молчания, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

Глава Чувашии выразил соболезнования родным и близким погибших. Он поручил обеспечить организацию оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим, выделить необходимые финансовые средства для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

Также руководитель региона поблагодарил все ответственные службы за оперативную работу.

По последним данным, участниками ДТП стали 20 человек. 11 — погибли на месте происшествия от полученных травм, из девяти пострадавших трое госпитализированы в реанимационное отделение, трое находятся в состоянии средней тяжести, еще трое пострадавших будут проходить лечение амбулаторно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 19:01мск 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района на трассе М-7. Столкнулись микроавтобус Fiat и большегруз. Пассажирский микроавтобус следовал по маршруту «Канаш — Москва». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения.

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По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

По данным МВД, в автобусе находились 18 пассажиров, детей среди них не было. В числе пострадавших — водители обоих транспортных средств.

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