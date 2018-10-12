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Экипаж аварийного «Союза» вернется в Москву 12 октября

Происшествия

Осмотр командира корабля космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга проводился специалистами Федерального медико-биологического агентства

Москва, 12 октября 2018, 08:55 — REGNUM  Сегодня, 12 октября, экипаж потерпевшего аварию космического корабля «Союз МС-10» после медицинского осмотра возвращается в Москву, передает телеканал «Россия 24».

Отмечается, что осмотр командира корабля космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подтвердил хорошее состояние здоровья экипажа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что из-за аварии ракеты-носителя «Союза МС-10» Россия временно не будет осуществлять пилотируемые пуски.

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Падения космических аппаратов
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