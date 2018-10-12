Рабочие — в реанимации: подробности ЧП на Ростовской АЭС

Волгодонск, Ростовская область, , 07:55 — REGNUM Несчастный случай на Ростовской АЭС при проверке плотности газовой системы генератора №1 произошёл в машинном зале первого энергоблока. Об этом сообщает ряд местных изданий.

В частности, уточняется, что во время проведения работ трое сотрудников волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт» получили ожоги. На рабочих загорелась одежда.

«По словам очевидцев, рабочая одежда сгорела дотла. У одного из рабочих сильный ожог спины. Второй пострадавший срывал с себя горящую одежду, в результате чего получил сильные ожоги рук и лица. Третий из рабочих находится в крайне тяжелом состоянии, он получил ожоги всего тела», — пишет издание «Блокнот-Волгодонск».

Некоторые источники сообщают о причинах ЧП. По распространённой информации, инцидент на атомной станции произошёл из-за того, что рабочие проводили чистку оборудования с помощью спирта. Чудом удалось избежать пожара на объекте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Ростовской АЭС информацию о ЧП подтвердили. По официальным данным, трое сотрудников волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт» госпитализированы с термическими ожогами. Обстоятельства инцидента выясняет специальная комиссия.

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