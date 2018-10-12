В ДТП с пассажирским автобусом в Якутии виноваты дорожные службы?

Якутск, , 07:55 — REGNUM На трассе Якутии, где 10 октября опрокинулся пассажирский автобус, был гололёд, но меры для улучшения обстановки на дорогах не были предприняты. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, возложив ответственность за аварию на дорожные службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы региона, водитель автобуса не справился с управлением в сложных условиях.

«Дорожные службы вовремя не предприняли те меры, которые они должны принимать при осложнении обстановки на наших дорогах. У нас, к сожалению, ситуация с обледенением дорог абсолютно рядовая — таковы природно-климатические условия», — цитирует РИА Новости Айсена Николаева.

Допускались ли нарушения правил дорожного движения со стороны водителя, выяснит следствие.

По информации ИА SakhaNews, состояние одного из пассажиров перевернувшегося автобуса оценивается как средней тяжести в связи с переломом грудного позвонка, он госпитализирован в хирургическое отделение. У остальных девяти пострадавших относительно лёгкие травмы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с пассажирским автобусом произошло 10 октября в Хангаласском районе Якутии. Транспортное средство с 20−25 пассажирами (по разным данным) следовало из села Булгунняхтах в Мохсоголлох.