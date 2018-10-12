ВСУ обстреляли село в ЛНР

Луганск, , 07:54 — REGNUM Два раза украинские войска обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 11 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли село Лозовое из минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов и пулеметов.

Сутками ранее ВСУ обстреляли в ЛНР три села: Калиновку, Лозовое и Смелое. Украинские военные также применяли БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее между независимыми республиками и Украиной было заключено соглашение о перемирии с 29 октября, но Киев нарушил договоренности.

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