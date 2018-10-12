В Амурской области сняли введенный после обрушения моста режим ЧС

Свободный, Амурская область, , 07:50 — REGNUM В Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен после обрушения моста на Транссибирскую железную дорогу, сообщает 12 октября пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Уточняется, что соответствующее решение было принято в связи с завершением работ по разбору фрагментов обрушившегося моста, расчисткой железнодорожных путей, восстановлением движения поездов до штатного режима, а также обустройством дорог в залинейную часть Свободного.

Напомним, 9 октября в Свободном два пролета автомобильного моста рухнули на железнодорожное полотно. В момент обрушения по мосту ехал грузовик, его водитель был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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