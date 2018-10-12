ЧП на Ростовской АЭС: три человека госпитализированы

Ростов-на-Дону, , 06:43 — REGNUM При проверении ремонтных работ на Ростовской АЭС пострадали трое сотрудников волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт». Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе РосАЭС, они госпитализированы с термическими ожогами.

Инцидент на объекте произошёл 11 октября около 14:00. В это время работники «Атомэнергоремонт» проверяли плотности газовой системы генератора энергоблока №1 РосАЭС, который находится в планово-предупредительном ремонте.

«Пострадавшие получили термические травмы различных частей тела и были оперативно доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи Волгодонска», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего проводится проверка. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия.