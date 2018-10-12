Прокуратура Биробиджана признала незаконными расценки на школьное питание

Биробиджан, , 06:01 — REGNUM Прокуратура Биробиджана признала незаконными расценки на питание в школьных столовых. Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что цены на обеды и завтраки для школьников завышены и подлежат отмене, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проверку расценок на школьное питание прокуратура Биробиджана провела после обращения директора городской гимназии №1 Валентины Мильгром.

В результате проверки было установлено, что расценки на обеды и завтраки для школьников в столице ЕАО завышены и подлежат отмене.

Принципиальная позиция директора школы и уважаемого в городе педагога Валентины Мильгром, как сообщает издание Набат, стоила ей увольнения: мэрия Биробиджана не продлила с педагогом трудовой договор, оставив её без работы в начале учебного года. Беспрецедентная выходка чиновников возмутила педагогический коллектив и родителей учащихся, которые потребовали проведения в школе собрания с участием мэра Евгения Коростелева.

Учителя направили в адрес мэра Коростелева письмо с требованием немедленно восстановить Валентину Мильгром на работе. В письме они также описали достижения школы под руководством директора. Гимназия №1, которой до недавнего времени руководила Валентина Мильгром, считается передовой.

Между тем, прокуратура ЕАО в настоящее время проводит проверку по расценкам на школьное питание и удивительному факту «кормёжки» чиновников правительства ЕАО базой «Авиалесоохраны», в полномочия которой входит тушение лесных пожаров, а уж никак не кормление «слуг народа».

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО чиновники правительства питаются дешевле и вкусней, чем дети в школах. За скромные завтрак и обед родители школьника, если верить расценкам, установленным правительством региона, должны отдать 109 рублей. Однако по факту за этот рацион приходится платить более 150 рублей. В столовой правительства ЕАО разнообразное и очень вкусное меню для чиновников обходится куда дешевле.