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Трое рабочих пострадали при ремонте на Ростовской АЭС

Происшествия

Пострадавшие были госпитализированы

Волгодонск, Ростовская область, 12 октября 2018, 05:50 — REGNUM  Во время планового ремонта на первом энергоблоке Ростовской АЭС три человека получили травмы, сообщает пресс-служба электростанции.

Сообщается, что во время планово-предупредительного ремонта при проведении работ по проверке плотности газовой системы в первом энергоблоке пострадали три работника предприятия АО «Атомэнергоремонт». Они получили термические травмы и оперативно госпитализированы в больницу Волгодонска. По факту произошедшего создана специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года на Курской АЭС сработало автоматическое отключение одного из энергоблоков после возгорания в трансформаторе. Сообщается, что в результате пожара на трансформаторе сработала аварийная защита четвертого энергоблока АЭС. Серьезных последствий в результате возгорания не было, огонь оперативно ликвидировали.

Читайте ранее в этом сюжете: На Курской АЭС загорелся трансформатор: отключен один из энергоблоков

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