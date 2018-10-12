Пятница, 12 Октября 2018 года
06:06:10 МСК

Расследовать ЧП с «Суперджетом» в аэропорт Якутска приехала комиссия МАК

Происшествия

Она намерена выяснить причины авиационного происшествия

Якутск, 12 октября 2018, 05:42 — REGNUM  11 октября в Якутск прилетели представители Международного авиационного комитета. Цель комиссии МАК — расследовать съезд с взлётно-посадочной полосы самолёта «Суперджет», принадлежащего авиакомпании «Якутия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Якутск.

Читайте также: Росавиация недовольна работой аэропорта «Якутск»: персонал к ЧП не готов

Комиссия уже приступила к работе. Инцидент в аэропорту республики квалифицирован как авиационное происшествие без человеческих жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября во время посадки в аэропорту Якутска самолёт «Суперджет» выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей. После ЧП четыре пассажира обратились за медпомощью. Предварительными причинами инцидента называются гололёд и износ шасси самолёта.

В результате ЧП авиакомпания «Якутия» может лишиться сертификата эксплуатанта. Росавиация зафиксировала, что она нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

Читайте также: Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить