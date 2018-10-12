Расследовать ЧП с «Суперджетом» в аэропорт Якутска приехала комиссия МАК

Якутск, , 05:42 — REGNUM 11 октября в Якутск прилетели представители Международного авиационного комитета. Цель комиссии МАК — расследовать съезд с взлётно-посадочной полосы самолёта «Суперджет», принадлежащего авиакомпании «Якутия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Якутск.

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Комиссия уже приступила к работе. Инцидент в аэропорту республики квалифицирован как авиационное происшествие без человеческих жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября во время посадки в аэропорту Якутска самолёт «Суперджет» выехал за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей. После ЧП четыре пассажира обратились за медпомощью. Предварительными причинами инцидента называются гололёд и износ шасси самолёта.

В результате ЧП авиакомпания «Якутия» может лишиться сертификата эксплуатанта. Росавиация зафиксировала, что она нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, нарушала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

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