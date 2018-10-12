В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

Токио, , 05:23 — REGNUM На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в центре префектуры Хоккайдо. Очаг залегания землетрясения составил 30 километров. Объявлялась кратковременная угроза цунами, которая была снята через несколько минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября у берегов Папуа — Новой Гвинеи были зафиксированы три землетрясения. Эпицентры подземных толчков располагались от 49 до 117 километров от города Кимбе. Была объявлена угроза цунами.

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