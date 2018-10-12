На металлургическом заводе Челябинска погибла женщина

Челябинск, , 05:06 — REGNUM Сотрудница Челябинского металлургического комбината погибла в прокатном цехе, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Сотрудница ЧМК получила смертельную травму утром 10 октября 2018 года. Следственный комитет начал доследственную проверку.

«По предварительным данным, травмы были получены при падении на женщину бунта проволоки», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая на ЧМК погибла аппаратчица очистки газа (аргона). В начале октября по итогам расследования руководство завода в рамках административного дела обязали оплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

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