Руководство МВД пообещало довести до конца дела убитого следователя

Москва, , 04:12 — REGNUM Руководство МВД России приняло решение передать все уголовные дела, которыми занималась старший следователь по особым делам Евгения Шишкина, убитая 10 октября, в Следственный департамент ведомства, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сообщается, что все уголовные дела после передачи в Следственный департамент будут изучены, на основании этого будут разработаны планы. Также отмечается, что проходящих по этим уголовным делам привлекут к ответственности, а также закрепят доказательную базу.

Напомним, старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена неизвестным 10 октября в поселке Архангельское Московской области около 7:00 утра по московскому времени. Следствие предполагает, что злоумышленники пытались помешать расследованию уголовных дел, которые находились у Шишкиной в производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что Евгения Шишкина неоднократно получала угрозы в связи с расследуемыми ей уголовными делами. Ряд СМИ сообщает, что несколько месяцев назад на нее уже совершалась попытка покушения, однако Шишкина смогла забаррикадироваться в квартире и дождаться приезда полиции.

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