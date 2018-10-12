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В Бурятии «чёрный лесоруб» получил условный срок

Происшествия

В Кижингинском районе Бурятии местный житель спилил деревья на 140 тысяч рублей

Улан-Удэ, 12 октября 2018, 03:10 — REGNUM  В Бурятии осуждён «чёрный лесоруб», орудовавший в Кижингинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным ведомства, в апреле 2018 года местный житель одолжил у знакомого бензопилу и трактор с прицепом. Он отправился в лес и без правоустанавливающих документов спилил там 25 сосен, относящихся к категории защитных лесов. Общий объём спиленного — около девяти кубометров. Лесному фонду был причинён ущерб в размере более 140 тысяч рублей.

В РАЛХ подчеркнули, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз он признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также полностью возместил ущерб.

Суд признал «чёрного лесоруба» виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Бензопилу, трактор и прицеп вернули владельцу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным РАЛХ, «чёрных лесорубов» в Бурятии ловят практически ежедневно. Уже более 500 случаев незаконной рубки было выявлено в регионе с начала 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии «чёрных лесорубов» оштрафовали на миллион рублей

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