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В Сочи ребенок упал в канализационный колодец

Происшествия

Ребенок получил ушибы

Сочи, Краснодарский край, 12 октября 2018, 01:06 — REGNUM  Второклассник, учащийся средней школы №9 города Сочи, наступил на крышку люка и провалился в канализационный колодец, сообщает «Кубань 24».

Сообщается, что глубина колодца составляет 2,5 метра. За ребенком спустился мужчина, который помог школьнику выбраться из колодца. Ребенок получил легкие ушибы.

Мэрия города сообщила, что земельный участок, на котором располагается канализационный колодец, принадлежит дорожной развязке «Стадион». Сам люк является частью ливневой канализации. Инцидентом уже занимается комиссия из представителей администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября пресс-служба омского Водоканала заявила, что в городе отмечается снижение случаев воровства канализационных люков. За 2018 год было украдено 35 крышек канализационных колодцев, в то время как в период 2010—2012 злоумышленники крали по 300 штук в год.

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